أستاذ أمراض كبد يكشف معلومات جديدة عن بلازما الدم (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن علاج بلازما الدم للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هو علاج تجريبي لم تقره منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية حتى الآن وكذلك منظمة الصحة العالمية. 

وأوضح "الخياط"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، الجمعة، أنه يتم حقن "البلازما للحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا، معلقا: "قد تنفع الحالات أولا".

وأشار أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إلى أن الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا هم الذين يتعرضون لمشاكل في الجهاز التنفسي ويتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، موضحا أن وزارة الصحة أجرت تجربة بلازما دم المتعافين لفيروس كورونا على 19 حالة حتى الآن تم تعافي 5 حالات ووفاة ثلاث حالات والباقي لم يستجيب حتى الآن لهذا العلاج ومن بينهم فنانة شهيرة.

وأوضح، أن البلازما ليست بمثابة السحر لعلاج فيروس كورونا لكونه لا يوجد علاج مقنن يعالج كورونا بنسبة 100%، فهو علاج تجريبي يتم استخدمه في الحالات الحرجة ويتم استخدامه في عدد من الدول مثل أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وانجلترا وجنوب شرق آسيا ومصر ضمن برتوكول عالمي لعلاج المرضى ببلازما المتعافين من كورونا.

وضع وباء كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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