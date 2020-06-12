شعار جديد على قمصان لاعبي البريميرليج

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
سيوجه لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التحية لحركات مناهضة العنصرية حول العالم بوضع شعار "حياة السود مهمة" بدلاً من أسمائهم على القمصان في أول جولة بعد استئناف البطولة.

ووافقت رابطة الدوري الممتاز على وضع الشعار بدلاً من أسماء اللاعبين على القمصان من الخلف مع وضع أول حرف من كل كلمة لحياة السود مهمة على القمصان من الأمام.

وقال اتحاد اللاعبين في بيان "جميع اللاعبين يقفون صفاً واحداً مع الهدف النبيل المتمثل في القضاء على العنصرية أينما وجدت للوصول إلى مجتمع يسع الجميع ويؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص بغض النظر عن لون البشرة أو العقيدة.

"هذا الشعار سيكون علامة على الوحدة بين جميع اللاعبين والموظفين والأندية والحكام ورابطة الدوري الممتاز".

واندلعت احتجاجات حول العالم ضد العنصرية عقب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد، بينما كان في قبضة الشرطة في منيابوليس بالولايات المتحدة في 25 مايو (أيار).

وانتشرت العديد من الصور للاعبي الأندية الإنجليزية وهم يجثون على ركبة واحدة خلال التدريبات في الأسابيع الماضية مثلما فعل كولين كابرنيك لاعب كرة القدم الأمريكية السابق في 2016 للفت الانتباه إلى المشاكل العرقية.

وقالت رابطة الدوري الممتاز إنها "ستساند اللاعبين إذا قرروا القيام بهذا الأمر".

وأوضحت "تساند الرابطة رغبة اللاعبين في وضع شعار (حياة السود مهمة) بدلاً من أسمائهم على القمصان في أول جولة بعد استئناف موسم 2019-2020".

وقررت الأندية الوقوف دقيقة صمت تخليداً لذكرى من فقدوا حياتهم بسبب جائحة فيروس كورونا مع وضع قلب على القمصان تحية للعاملين في هيئة الصحة الوطنية.

ويعود الدوري الإنجليزي في 17 يونيو(حزيران) بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص في المملكة المتحدة.

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