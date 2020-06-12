كورونا.. تجاوز عدد الإصابات حاجز المليونين حالة في أمريكا





أعنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية ، مساء اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بلغ مليونين و16027 شخصا وإجمالي الوفيات إلى 113914 وفاة في الولايات المتحدة .





ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة، وتعتبر الولايات المتحدة أكثر المناطق تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا.



