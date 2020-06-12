بسبب "كورونا".. Liverpool يحتفل بالدوري الانجليزي بطريقة غريبة





تصدر فريق Liverpool الأطثر بحثًا على "جوجل"، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة عن الطريقة التي سيحتفل بها فريق ليفربول حال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي إذا فاز “الريدز” في مباراة إيفرتون المقبلة.





طريقة احتفال Liverpool بالدوري الإنجليزي





وقد يحتفل ليفربول قد يحتفل في "موقف سيارات" الخاص بملعب "جوديسون بارك" معقل فريق إيفرتون، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





سبب احتفال Liverpool بهذه الطريقة





وقالت الصحيفة، إن السبب في ذلك بسبب الإلتزام بالإرشادات التي وضعتها الحكومة البريطانية حول تحقيق التباعد الاجتماعي الأمر الذي يعني عدم الاحتفال في غرف الملابس.





موعد مباراة Liverpool في الـ" بريميرليج"





ومن المقرر أن يواجه ليفربول جاره اللدود إيفرتون في ديربي ميرسيسايد ضمن قمة الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، حيث ستقام هذه القمة في 21 من الشهر الجاري.





ليفربول بحاجة إلى تحقيق ست نقاط "أي الفوز بمباراتين" أو الحصول على ثلاث نقاط مع خسارة مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة أمام آرسنال، هنا سيكون Liverpool حقق رسميًا لقب بريميرليج الغائب عن خزائنه لمدة 30 عامًا.





ويتصدر ليفربول قبل تسع جولات من نهاية الدوري الإنجليزي ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





ويشار إلى أن الدوري الإنجليزي سيستأنف مبارياته بمواجهة نارية بين مانشستر سيتي وآرسنال في 17 من الشهر الجاري، بعد تعليق الأنشطة لمدة ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



