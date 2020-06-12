محمد موسى يكشف عن فضائح أردوغان ويعرض فيديو لتعذيب معارضيه داخل السجون

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
كشف فيديو عرضه الإعلامي محمد موسى عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، عن مدى الوحشية الإجرام الذي وصل إليه النظام القمعي  التركي في التعامل مع معارضيه داخل السجون.


وقال موسى، إن الممارسات القمعية يمارسها النظام التركي ضد كل معارضيه وصلت لتلفيق التهم إليهم والزج بهم في السجون بدون اتهامات بخلاف تدخلاته السافرة في شئون دول أخرى من جيرانه سواء في الشأن القبرصي أو في الشأن اليوناني أو السوري أو العراقي ومؤخراً ما يفعله في ليبيا هو وميلشياته ودعمه الواضح للتظيمات الإرهابية بهدف استعماري بحت وكل ده تحت شعار الحريات".


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