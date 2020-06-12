عبلة الكحلاوي توجه نصيحة مهمة للمصريين بشأن كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:15 م
الدكتور عبلة الكحلاوى
الدكتور عبلة الكحلاوى
محمود الجلاد
أعلنت الدكتور عبلة الكحلاوى العميد الاسبق لكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر ومؤسست دار الباقيات الصالحات لمرضي الزهايمر واطفال السرطان، أن حالات المصابين بكورونا لدى الدار14 فردا بالصبر والاحتواء وبمجهودات اطبائها والعاملين فيها نجحت الدار فى التعامل مع الحالات المصابة باستقرار 9 حالات وتعافى حالتين و3 حالات فقط حرجه وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة حتى تستمر الدار فى اداء دورها المجتمعي الخدمي لكل المصريين.

وأشادت الكحلاوى بسرعة تواصل وزيرة الصحة د. هالة زايد ووجهت بنقل الحالات الحرجة لمستشفى العزل التابعة للدولة كما وجهت د.نفين القباج وزيرة التضامن بتطهير المجمع والاطمئنان على جميع المسنين.

وأكدت د.عبلة أن جمعية الباقيات دائما تعتمد على محبي الخير وكان نداؤها واستغاثتها التى انتشرت خلال الساعات الماضية لجروب خاص من أهل الخير وجاء نتيجة هلعها وخوفها على نزلاء الدار قائلة نحن دار خير نستقبل غالبية الناس مجانا من مرضى الزهايمر الصعب ولكنهم أمانة سنحاسب عليها أمام الله وكان يجب حمايتهم وانقاذهم فى أسرع وقت.

وطالبت الكحلاوي من تحرى الدقة على مواقع التواصل الاجتماعي فى بث أخبار خاطئة قائلة نحن مسئولون امام الله فلا يجب ابدا ان نكون معول هدم لصرح خير، اقامه الله بنية طيبة وهى ابتغاء وجهه الكريم.

ودعت الكحلاوي المصريين بالتكاتف ومواجهة وباء كورونا بالصبر واتخاذ الاجراءات الاحترازية وقيام كل شخص بدوره حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد ويرزقنا أجر الابتلاء والصبر.

نفت الدكتوره عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامي رئيس جمعيه الباقيات الصالحات إغلاق المجمع الطبي التابع للجمعية وتوجه الشكر لوزيرتي التضامن والصحة ومؤسسات المجتمع المدني.

وتوجهت جمعية الباقيات الصالحات بالشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين القباج ووزيره الصحة الدكتورة هالة زايد، مشيرة إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت كافة سبل الدعم والتطهير من خلال فرق الهلال الأحمر المصري.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت بتعقيم وتطهير دار الباقيات الصالحات ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمانات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحى للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزارة ووجهت عدد من الجمعيات الاهلية لتقديم الدعم اللازم،كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين.

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كورونا دار الباقيات الصالحات بوابة الفجر الدكتور عبلة الكحلاوى اتخاذ الاجراءات الوقائية

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