أستاذ علم اجتماع: قطر أداة أمريكا وإسرائيل لنشر الإرهاب في العالم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
علق محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، رفع دعوى قضائية في (نيويورك) تتهم قطر بتمويل سري لهجمات إرهابية قتلت أمريكيين، قائلا : إن السحر ينقلب على الساحر فالنظام القطري هو أداة من أدوات أمريكا و إسرائيل في الهجوم على الأمه العربية ودعم الإرهاب بشكل حقيقي.

وأكد أحمد، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية القطري السابق أعلن أنه مول الحرب على سوريا بـ 137 مليار دولار.

وأشار إلى أن قطر الوكيل الرسمي في الحرب على المنظقة العربية لنشر الإرهاب في العالم.

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