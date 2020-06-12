"شكرا".. شيرين توجه رسالة لـ خالد ابو بكر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:11 م
شيرين
شيرين
داليا الحسين
قدمت المطربة شيرين عبد الوهاب، الشكر والتقدير للإعلامي خالد أبو بكر، بعد تصريحاته المساندة لها الرافضة للتدخل في حياتها الخاصة فيما يتعلق بوجود خلافات بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب.

وكتبت شيرين، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرًا دكتور خالد أبو بكر على كلامك واحترامك لخصوصيات الناس، انت فعلًا مثال للإعلامي المحترم والمحايد".

يأتي هذا بعد تصريحات خالد أبو بكر، الداعمة لشيرين، حيث قال إن شيرين مطربة مصرية رائعة، ذات صوت ميل وعذب، علاقتها بالجمهور تعتمد على الغناء، لكن لا يمكن لأحد أن يتدخل في حياتها الخاصة برفقة زوجها حسام حبيب.

واستنكر "أبو بكر" الشائعات التي يتناولها البعض، حول وجود مشكلات بين النجمة شيرين عبد الوهاب، وزوجها المطرب حسام حبيب، مضيفًا:"شيرين صوت محصلش وحاجة غير طبيعية.. لكن لا يمكن لأحد أن يتحدث عن حياتها الخاصة.. شيرين لو غنت لحسام حبيب حبك جنة مش هيبقى فيه مشكلة والموضع هينتهى".

وشدد خالد أبو بكر، على ضرورة احترام حياة الشخصيات العامة، مضيفًا:"ربنا يباركلهم ويستمتعوا مع بعض ويحفظ لكل الناس".

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