غرناطة يفوز على خيتافي بالدوري الإسباني

نجح غرناطة في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار ثمين بهدفين على حساب ضيفه خيتافي، بملعب لوس كارمينيس الجديد، وذلك ضمن الجولة الـ28 من "الليغا"، الأولى بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.





تقدم الضيوف بهدف أول عبر ديفيد تيمور (ق20) من تسديدة قوية سكنت مرمى غرناطة.





وفي الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة بهدف سجله كارلوس فرنانديز.





وساهم الهدف في تحويل دفة المباراة لجانب أصحاب الأرض، الذين سعوا لتسجيل هدف التقدم، وهو ما حدث (ق79) بواسطة فرنانديز الذي سجل ثنائية.





وحافظ غرناطة على تقدمه لنهاية اللقاء، ليواصل تطلعه في التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة، محتلا المركز الثامن بفارق نقطة خلف فالنسيا السابع.





أما خيتافي فتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، مبتعداً بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد، ومتفوقا بنقطة عن أتلتيكو مدريد الذي لم يخض بعد مباراته بنفس الجولة، حيث سيحل الأحد ضيفاً على أتلتيك بلباو.



