في امتحانات الثانوية العامة.. كيف يحمي الطالب نفسه من كورونا؟

من المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة في يوم 21 يونيو الجاري، واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ عدة إجراءات وتدابير وقائية منعًا لانتشار العدوى بكوفيد 19 حيث كانت من ضمن الإجراءات الوقائية قيام الوزارة بأعمال تعقيم وتطهير المدارس ولجان الثانوية العامة والاستراحات، وتوفير المطهرات بدورات المياه وحجرات العزل باللجان، ومتابعة حجرات الزائرة الصحية، بهدف تجهيزها الكامل بجميع الأجهزة المتاحة.





ووفرت الوزارة كل الإمكانيات للمراقبين والملاحظين وكل هذا في إطار الحرص على طلاب الثانوية العامة لضمان سلامتهم وصحتهم بالإضافة إلى الحرص على المشاركين في الامتحانات لضمان السلامة للجميع.

وتم تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون المشترك بين كل من مديرية التربية والتعليم، والأمن، والصحة، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

وترصد بوابة " الفجر " أهم النصائح المقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أثناء تأديتهم الامتحانات في النقاط التالية:

1- يجب على الطالب الالتزام بارتداء كمامة قبل أن يدخل لجنة الامتحان.

2- التزام الطالب بالابتعاد عن التواجد في أي تجمعات سواء مع زملائه أو في الشارع.

3- عدم تزاحم الطالب مع الآخرين في وسائل المواصلات.

4- التزام الطالب بأن يُحضر معه أدوات التعقيم الخاصة به مثل زجاجات المطهرات.

5- حرص الطالب على عملية التعقيم أثناء مروره على بوابة التعقيم باللجنة.

6- امتناع الطالب تمامًا عن استخدام أي متعلقات شخصية من زملائه مثل "المناديل أو الأقلام".

7- عند شعور الطالب بأي أعراض يجب عليه فورًا أن يقوم بإبلاغ المسؤول الطبي الموجود داخل اللجنة.

8- لو ظهر على الطالب أي أعراض لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عليه الامتناع عن الذهاب إلى لجنة الامتحان.

9- في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عليه أن يتقدم بإفادة طبية وبناءً عليها سيتم تأجيل امتحاناته.