نادية الجندي تشارك جمهروها بعض الشخصيات التي جسدتها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:50 م
نادية الجندي
نادية الجندي
مصطفى فكيه
شاركت نجمة الجماهير نادية الجندى، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث قامت نادية الجندي بجمع الفيديو بعض الشخصيات التي جسدتها فى مشوارها الفني منها فيلم الباطنية، خمسة باب، عزبة الصفيح،بونو بونو، المدبح.

ويذكر أن آخر أعمال نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة " والذى عُرض على شاشات MBc في رمضان الماضى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
مسلسل سكر زيادة بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي.

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