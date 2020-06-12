ضياع صفقة ريال مدريد الكبرى

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، وجود تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني، لضم صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نادي ريال مدريد متردد في حسم الصفقة لصالحه.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب بدأ يشعر بتجاهل ريال مدريد له، مما قد يجعله يوافق على الإنتقال لفريق آخر، في ظل وجود إهتمام من ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن ريال مدريد اتفق مع اللاعب في شهر يناير الماضي، مقابل 50 مليون يورو.

ويبحث ريال مدريد حالياً عن ضم لاعبين آخرين في وسط الملعب، مثل إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وإداوردو كامافينجا نجم رين الفرنسي.

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