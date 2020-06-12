تلقي السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عرضاً مغرياً من أحد فريق الدوري الإسباني تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل.





عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي





وسافر اليوم الجمعة رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من مطار الجونة إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة لمدة 15 يوماً مع أسرته واستطلاع رأيهم في البقاء في مصر من جديد من عدمه.





ويرفض السويسري رينيه فايلر تجديد عقده مع النادي الأهلي في الوقت الحالي بعد تلقيه أكثر من عرض من الجزيرة الإماراتي ولوزيرن السويسري بالإضافة إلى عرض إسباني مغري خلال الساعات الماضية تمهيداً لخطفه من القلعة الحمراء في الموسم المقبل.





وعلمنا من مصاردنا المقربة من السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء أنه تلقي عرضاً من نادي مايوركا الإسباني للتعاقد معه في الموسم المقبل مقابل 130 ألف دولار وبزيادة 10 الأف دولار عن عرض النادي الأحمر.





ويعكف فايلر خلال الأيام القادمة لدراسة جميع العروض التدريبية مع محاميه في سويسرا قبل التجديد للأهلي في الموسم الجديد من عدمه.











