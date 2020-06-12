عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:03 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
تلقي السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عرضاً مغرياً من أحد فريق الدوري الإسباني تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل.

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي 

وسافر اليوم الجمعة رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من مطار الجونة إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة لمدة 15 يوماً مع أسرته واستطلاع رأيهم في البقاء في مصر من جديد من عدمه.

ويرفض السويسري رينيه فايلر تجديد عقده مع النادي الأهلي في الوقت الحالي بعد تلقيه أكثر من عرض من الجزيرة الإماراتي ولوزيرن السويسري بالإضافة إلى عرض إسباني مغري خلال الساعات الماضية تمهيداً لخطفه من القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وعلمنا من مصاردنا المقربة من السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء أنه تلقي عرضاً من نادي مايوركا الإسباني للتعاقد معه في الموسم المقبل مقابل 130 ألف دولار وبزيادة 10 الأف دولار عن عرض النادي الأحمر.

ويعكف فايلر خلال الأيام القادمة لدراسة جميع العروض التدريبية مع محاميه في سويسرا قبل التجديد للأهلي في الموسم الجديد من عدمه.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عرض مثير رينيه فايلر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

منذ 34 دقيقة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ أقل من ساعة

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ضياع صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ 34 دقيقة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 3 ساعات

تعرض الشيخ "عبدالله المصلح" للإصابة بكورونا عقب صلاة الجمعة بالمدينة

منذ ساعة و 7 دقيقة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

منذ 37 دقيقة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 12 ساعة

رد السيسي على مواطنة بالأسمرات قالت: "اشرب شاي بالنعناع" (فيديو)

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول خلاف بين رينيه فايلر ومجلس الأهلي بسبب مدرب للزمالك

فايلر يطلب ضم مهاجم بازل السويسري للأهلي

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

العين الإماراتي يخطط لخطف فايلر من الأهلي

الأهلي مُهدد بفقدان فايلر.. تعرف على التفاصيل

الأهلي يرفض عرضا مغريا من الإمارات لضم أفضل لاعبيه

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

10:00 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم