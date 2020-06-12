البنك الأهلي: سنطرح "وثيقة معاش بكرة" في 150 فرع خلال الفترة المقبلة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:01 م
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
قال أيمن جمجوم رئيس قطاع التجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، إنه يمكن لأي عميل الحصول على "وثيقة معاش بكرة" من خلال القنوات الإلكترونية للمصرف.

وتابع جمجوم، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن البنك الأهلي أطلق الثيقة أول مارس الماضي ولاقت قبول لدى العملاء، مضيفا: تما إطلاقها على مرحلتين الأولي بدأنا بـ 15 فرع، إلى أن وصلنا الآن إلى 42 فرع ، ومن المتوقع الوصول إلى 150 فرع على مستوى الجمهورية خلال عام.

وأوضح أن "وثيقة معاش بكرة ليست تأمين على الحياة فقط بل تعد وعاء أدخاري أيضا، لافتا إلى أنه لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط  إضافية.


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