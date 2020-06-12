مفاجأة.. أخصائي وبائيات: نجاح تجربة أكسفورد للقاح كورونا 100%

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:24 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشف الدكتور عبد الكريم أقزيز، أخصائي في علم الوبائيات، ومحاضر وباحث في كلية الملك ببريطانيا، تفاصيل لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا، موضحًا أنه تم الانتهاء من مرحلة التجارب على الحيوانات والقرود، وكانت النتائج ناجحة جدًا بنسبة 100%، ومبشرة للغاية، متابعًا: "اللقاح طور مناعة كل القرود ضد فيروس كورونا".

وأضاف "أقزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية "حقن الأشخاص"، ولا يوجد آثار جانبية له، ويزيد من المناعة.

وأكد أن نتائج المرحلتين الأولى والثانية واعدة، وسيتم البدء في المرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن الشركة المصنعة سوف تنتج كميات من اللقاح بعد تحديد فاعليته نهاية يونيو، مؤكدًا أن لقاح فيروس كورونا هو الأمل لعودة الحياة الطبيعية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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