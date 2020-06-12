سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:00 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي نبوي
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني "الليجا" غدًا بعد استئناف المسابقة.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - برايثويث - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مونشو.

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من جانبه، تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني "الليجا".

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"أريد أن أبدأ برسالة تضامن لجميع عائلات الضحايا وأولئك الذين لا يزالون يعانون من هذا الوضع".

وأضاف :"بالتأكيد سواريز قد يُشارك، في مباراة الغد، لكنه لن يلعب المُباراة كاملة".

وزاد :"الراحة كانت جيدة لنا ذهنياً، وقمنا خلالها بتحليل فيها بعض المُباريات".

وواصل :"لا أعرف إذا كنا سوف نكون نفس الفريق قبل التوقف أم لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وأشار :"في دوري الأبطال لدينا العديد من الخيارات، نملك الأفضل في العالم وهذا قد يقلب الموازين لصالحنا".

وعن مدى جاهزية ميسي قال :"في وضع مثالي وتدرب بشكل مثالي مع زملائه، وهو جاهز بنسبة ١٠٠٪؜، ولا أرى أي مُشكلة".

وأكمل :"علينا تحسين إخراج الكرة، لقد أخذ هذا وقتًا وساعات من التحليل وكيفية تحسينه مثل الجوانب الأخرى التي حاولنا تحسينها سواء في الدفاع أو الهجوم".



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