مفاجأة.. آخر تطورات مصير رمضان صبحي مع الأهلي

يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.





ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.





وينتظر رمضان صبحي وصول عرض رسمي من نادي أودينيزي الإيطالي خلال الفترة القادمة لضمه ليحسم موقفه إذا كان سيستمر مع الأحمر أم سيرحل إلى النادي الإيطالي.





يذكر أن نادي أودينيزي كان قد أظهر اهتمام بالفعل بضم رمضان صبحي في الصيف ولكن تراجع النادي عن ذلك عقب انتشار فيروس كورونا في العالم وحدوث أزمة مالية في مختلف الأندية.



