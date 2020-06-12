لليوم الثالث على التوالي.. فرنسا تسجل اقل من 30 وفاة بكورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء الجمعة، أنه تم تسجيل 28 حالة وفا جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية أن هذا هو اليوم الثالث الذي ظل فيه العدد أقل من 30 وأقل عدد من ثلاثة أيام منذ بدء الإغلاق في منتصف شهر مارس الماضي، لافتة إلى أن عدد الوفيات ارتفع في البلاد إلى 29374.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,674 مليون إصابة، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,886 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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