حنان يوسف تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

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كشفت الفنانة حنان يوسف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور بعد أعراض الفيروس عليها حيث ذكرت أنها قامت بعمل المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد لمعرفة النتيجة خلال يومين.



وقالت حنان يوسف أثناء مداخلة هاتفية مع اللإعلامية قصواء في حلقة خاصة من برنامج "المساء" المذاع على قناة ".."، أنها شعرت بزكام فقط فقررت إجراء المسحة للتأكد إن كانت مصابة بفيروس كورونا.



وأضافت أنها لم تخبر النقابة وقامت بإجراء المسحة على حسابها الشخصي لأنها لا تحتاج لذلك وتترك للنقابة من يحتاج إلى المساعدة