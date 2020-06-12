خاص.. طارق الشناوي يعلق على ظهور "مراجيح وجو".. :"توظيف الكراكتر يحتاج براعة"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شهد مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، خلال الساعات الماضية هجوم عنيف من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور "دينا مراجيح وجو" أحدى مشاهير تطبيق "تيك توك"، في مشهد ضمن أحداث المسلسل.

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي على ظهور "مراجيح وجو" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلاَ:" تعليقي ليس على الشكل ولا على الاسم ولكن في الغلظة في التعبير التي ظهرت في طريقتهم أثناء تأدية المشهد، ورأي الشخصي ان الغلظة عمرها قصير ولن تستمر ".

ووضح "الشناوي" وجهة نظره من خلال مثال للفنان حسين أبو حجاج الذي اتسم بقوة البنيان وغلظة الملامح وجسد العديد من أدوار القوة في الأعمال السينمائية والدرامية، ولاكن لم يظهر عليه الغلظة في الأداء، ولكن من الممكن أن يميل المتفرج لشئ من الكراهية تجاهه بسبب الشخصية التي يقدمها ضمن احداث المسلسل وليس شخصيته الحقيقية".

وأضاف طارق الشناوي بان المخرج من المفترض أن يختار العناصر التي تضيف وتمثل الشخصية قائلاَ:" مش بقول عن الجمال او ممثلين عباقرة، توظيف الكراكتر يحتاج لبراعة، وليس الملامح ولكن أسلوب الأداء".

وفي سياق متصل، علقت المخرجة مريم أبو عوف من خلال "الفجر الفني"، على ردود أفعال الناس حول المشهد، وقالت "أنا مش عارفة ليه حاسة بنوع من التعالى على الاتنين دول بالذات.. فيه كتير في المسلسل مش ممثلين ولا من خريجي المعهد، اشمعنا حصل غضب على دول".
وتابعت "لازم كل واحد ياخد فرصته في التمثيل حتى لو مش دخل المعهد، فيه ناس كتيرة موهوبة بس مش قادرة تدخل المعهد، وأنا بحب أدي الفرص للناس، وخريجي المعهد هتجيلهم فرصتهم لو عملوا كاستنج وطلعوا مناسبين أكيد هيكون لهم فرص من قبل المخرجين".

مسلسل "ليه لأ" يشارك في بطولته بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاله صدقي طارق الشناوي امينه خليل

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 4 ساعات

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

منذ أقل من ساعتين

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

منذ ساعة و نصف

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ أقل من ساعتين

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

ضياع صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 7 ساعات

رد السيسي على مواطنة بالأسمرات قالت: "اشرب شاي بالنعناع" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الوداد والزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أول تعليق لطارق الشناوي على حلقته مع رامز جلال بعد إيقافها

طارق الشناوي عن علي ربيع: "بيقول إفيهات مقززة"

جمال العدل عن وقف تصوير المسلسلات: "الناس فاكرة إننا في مراجيح"

مريم الخشت لـ"الفجر الفني": شخصيتي في "لية لأ" غيرت مفهوم البنت المحجبة.. وحبيت أشارك أمينة خليل في أول بطولة مطلقة (حوار)

بعد ظهور دينا مراجيح في مسلسل "ليه لأ".. السيناريست أيمن سليم يهاجم فريق العمل

خاص| بعد الهجوم عليها بسبب مراجيح وجو.. مخرجة "ليه لا": "المسلسل مفهوش ممثلين"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم