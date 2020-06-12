خاص.. طارق الشناوي يعلق على ظهور "مراجيح وجو".. :"توظيف الكراكتر يحتاج براعة"

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شهد مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، خلال الساعات الماضية هجوم عنيف من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور "دينا مراجيح وجو" أحدى مشاهير تطبيق "تيك توك"، في مشهد ضمن أحداث المسلسل.



وعلق الناقد الفني طارق الشناوي على ظهور "مراجيح وجو" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلاَ:" تعليقي ليس على الشكل ولا على الاسم ولكن في الغلظة في التعبير التي ظهرت في طريقتهم أثناء تأدية المشهد، ورأي الشخصي ان الغلظة عمرها قصير ولن تستمر ".



ووضح "الشناوي" وجهة نظره من خلال مثال للفنان حسين أبو حجاج الذي اتسم بقوة البنيان وغلظة الملامح وجسد العديد من أدوار القوة في الأعمال السينمائية والدرامية، ولاكن لم يظهر عليه الغلظة في الأداء، ولكن من الممكن أن يميل المتفرج لشئ من الكراهية تجاهه بسبب الشخصية التي يقدمها ضمن احداث المسلسل وليس شخصيته الحقيقية".



وأضاف طارق الشناوي بان المخرج من المفترض أن يختار العناصر التي تضيف وتمثل الشخصية قائلاَ:" مش بقول عن الجمال او ممثلين عباقرة، توظيف الكراكتر يحتاج لبراعة، وليس الملامح ولكن أسلوب الأداء".



وفي سياق متصل، علقت المخرجة مريم أبو عوف من خلال "الفجر الفني"، على ردود أفعال الناس حول المشهد، وقالت "أنا مش عارفة ليه حاسة بنوع من التعالى على الاتنين دول بالذات.. فيه كتير في المسلسل مش ممثلين ولا من خريجي المعهد، اشمعنا حصل غضب على دول".

وتابعت "لازم كل واحد ياخد فرصته في التمثيل حتى لو مش دخل المعهد، فيه ناس كتيرة موهوبة بس مش قادرة تدخل المعهد، وأنا بحب أدي الفرص للناس، وخريجي المعهد هتجيلهم فرصتهم لو عملوا كاستنج وطلعوا مناسبين أكيد هيكون لهم فرص من قبل المخرجين".



مسلسل "ليه لأ" يشارك في بطولته بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

