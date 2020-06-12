تعرض الشيخ "عبدالله المصلح" للإصابة بكورونا عقب صلاة الجمعة بالمدينة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تعرض الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الشيخ "عبدالله المصلح" للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

جاء ذلك حسبما أعلن نجله "شاكر عبدالله المصلح"، خلال مداخلة تليفزيونية.

وأوضح شاكر أن إصابة والده جاءت بعد أدائه صلاة الجمعة بالحرم النبوي، الأسبوع الماضي.

وأضاف أن والده توجه إلى جدة بعد صلاة الجمعة في الحرم النبوي الشريف، وهناك بدأت تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، وشمل ذلك ارتفاع درجة حرارته وتفاقم الأمر يوم الإثنين الماضي.

وذكر أن جرى نقل والده للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمثل هذه الحالات، وظهرت النتيجة يوم الثلاثاء الماضي تؤكد إصابة والده بفيروس كورونا.

وأكد شاكر أن والده يتماثل للشفاء حاليًّا، وأن حالته الصحة مستقرة، بحسب إفادة الأطباء في المستشفى.

وكان الشيخ المصلح قد ظهر في مقطع فيديو دعا خلال الجميع إلى التزام بيوتهم والعودة إلى كتاب الله وتدارسه، كما دعا إلي مساعدة من انقطع دخله بسبب كورونا.

يذكر أن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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