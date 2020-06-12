آمال ماهر تتألق في أغنية "من السنة للسنة"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:02 م
آمال ماهر
آمال ماهر
يارا أحمد
تألقت الفنانة امال ماهر، في تقديم أغنية "من السنة للسنة" وسط تفاعل من الجمهور كتعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك خلال حفلها الغنائي من أمام الأهرامات بمسرح الصوت والضوء، بدون حضور جماهيري.

ويتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد"، بالإضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.

ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.

أخبار تهمك

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

ضياع صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ نصف ساعة

تعرض الشيخ "عبدالله المصلح" للإصابة بكورونا عقب صلاة الجمعة بالمدينة

منذ ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ حوالي 3 ساعات

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

منذ 34 دقيقة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض إسباني مثير لخطف فايلر من الأهلي

منذ نصف ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ أقل من ساعة

رد السيسي على مواطنة بالأسمرات قالت: "اشرب شاي بالنعناع" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

10:00 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم