آمال ماهر تتألق في أغنية "من السنة للسنة"

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تألقت الفنانة امال ماهر، في تقديم أغنية "من السنة للسنة" وسط تفاعل من الجمهور كتعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي.



وذلك خلال حفلها الغنائي من أمام الأهرامات بمسرح الصوت والضوء، بدون حضور جماهيري.



ويتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد"، بالإضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.



ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.



يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.

