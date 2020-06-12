امال ماهر تشعل حفلها بأغنية "لو كان بخاطري "

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
قامت النجمة آمال ماهر، بتقديم أغنية لو كان بخاطري وأشعلت بصوتها المسرح وسط تفاعل من الجمهور علي الصفحة الرسمية لقناة "mbc مصر" وتعد الأغنية الأولي المبهجة التي تقوم بتقديمها في الحفل .

وتقدم حفلها الغنائي من أمام الأهرامات بمسرح الصوت والضوء، بدون حضور جماهيري.

ويتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد"، بالإضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.

ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

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