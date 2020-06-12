بث مباشر لحفل آمال ماهر على فضائية "MBC مصر"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:59 م
آمال ماهر
آمال ماهر
يارا أحمد
بدأت منذ قليل النجمة آمال ماهر، حفلها الغنائي من أمام الأهرامات بمسرح الصوت والضوء، بدون حضور جماهيري.

ويتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد"، بالإضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.

ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.

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