ميلان يقترب من استعارة نجم ريال مدريد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:41 م
لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن نادي ميلان الإيطالي يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد على سبيل الإعارة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة OK Diario الإسبانية، فإن ميلان يريد التوقيع مع المهاجم الصربي "لوكا يوفيتش" لاعب نادي ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة، أن الروسونيري يأمل في ضم اللاعي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع وجود بند خيار الشراء بنهاية الإعارة.

كما أشارت الصحيفة، أن ميلان ينتظر رد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد بشأن الصفقة، في ظل وجود عدة عروض لشراء اللاعب.

و انضم يوفيتش لريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادماً من نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.
وعلى الرغم من تألقه خلال الموسم الماضي مع النادي الألماني، إلا أن لم يقنع أحد بمستواه هذا الموسم، حيل شارك في 24 مباراة أغلبها كبديل، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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