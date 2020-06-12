الكحلاوي تفجر مفاجأة في رصد حالات كورونا بين المسنين بمجمعها الخيري

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية، ومؤسسة الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والمسنين، تفاصيل إصابة 12 من المسنين بفيروس كورونا في الدار.

وأشارت "عبلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها حافظت على المقيمين بالدار 3 شهور، ولم تكن تسمح بزيارة أحد لهم حتى لا تنقل لهم أي عدوى بفيروس كورونا.

وقالت إنها فوجئت منذ 5 أيام بظهور إصابات في الدار، وذلك بعد استقبالهم لزيارة، موضحة أنها قامت بعزل الحالات المصابة في الدور الأخير، مضيفة: "اشتريت بـ 20 ألف جنيه أدوات وقائية، وكنت بسابق الزمن، لأنهم غاليين عندي، وكأنهم ولادي"، لافتة إلى أنها تواصلت مع أهالي الأشخاص السليمة حتى يستلموهم حفاظا عليهم، معقبة: "ماجوش يستلموهم.. أنا عيزاهم بس أنا خايفة عليهم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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