شاهد.. آمال ماهر تتألق في الأهرامات بباقة من أجمل أغانيها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:54 م
امال ماهر
امال ماهر
نور طلعت
شاهد.. آمال ماهر تتألق في الأهرامات بباقة من أجمل أغانيها
بدء حفل الفنانة آمال ماهر، منذ قليل من منطقة الصوت والضوء بالأهرامات والذي يُبث على شاشة
MBC مصر


حيث بدأت آمال، الحفل على أنغام "ياما عز عليا بعادك"، واستكملت ب"أعرف منين""ضميري بيأنبني"،"قالوا بالكتير" ومن المقرر أن تقدم باقة آخرى من أجمل أغانيها..


ويعد هذا الحفل هو الحفل الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.



يذكر أن الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.



وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.

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