أسعار الدولار تضغط على سعر الذهب في الأسواق العالمية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:21 م
الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة إذ بدد ارتفاع الدولار أثر تضاؤل الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وفترة مطولة من التعافي الاقتصادي، بينما يمضى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع


ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية ، وارتفع المعدن النفيس نحو 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1732.60 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”زيادة حالات كوفيد-19 أدت إلى تنامي العزوف عن المخاطرة، مما قاد إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الذهب“.

وواصل مؤشر الدولار مكاسبه مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبعد موجة صعود قوية، نزلت الأسهم الأمريكية ما يزيد عن خمسة بالمئة يوم الخميس في أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس . وتراجعت الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف حيال ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1925.34 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.54 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 821.37 دولار لكنه يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل نيسان

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