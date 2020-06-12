حصاد البورصة المصرية .. 18.3 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع المنقضي
الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:20 م
نيفين سمير
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت، قيمة التداول وصلت الي 18.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.7 مليون ورقة منفذة على 1196 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 45.65% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35%..
ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة أن إجماليات قيم التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قد وزعت بين 3.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 93.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.6 مليار جنيه، بحجم تداول 825.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 79.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 172.9 ألف عملية.
وحققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جيدة خلال تعاملات هذا الأسبوع مواصلة أدائها الجيد منذ اسبوعين ماضيين.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10831.92 نقطة مع نهاية اخر جلسة من جلسات الأسبوع أمس الخميس، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 1283.44 نقطة، وسجل مؤشر " EGX100" ارتفاعاً بنحو 3.9% مغلقًا عند مستوى 2040.67 نقطة.
وعلى صعيد رأسمال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق فقد ربح هذا الأسبوع نحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1% عن الأسبوع الماضى. 0.1%.
وشهد إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية هذا الأسبوع تراجعات قيمتها 13.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.251 مليار ورقة منفذة على 204 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى
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