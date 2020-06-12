حصاد البورصة المصرية .. 18.3 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع المنقضي









كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت، قيمة التداول وصلت الي 18.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.7 مليون ورقة منفذة على 1196 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 45.65% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35%..

ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة أن إجماليات قيم التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قد وزعت بين 3.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 93.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.6 مليار جنيه، بحجم تداول 825.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 79.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 172.9 ألف عملية.







