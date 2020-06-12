شاهد.. محمد موسى يعرض وثيقة عن تمويل قطر لداعش والنصرة بمليار دولار

عرض الإعلامي محمد موسى، وثيقة يكشف من خلالها تمويل قطر لداعش والنصرة بمليار دولار.





وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم: "الوثائق اللي هعرضها عللا حضراتكم النهاردة واللي بتخص كشف ندالة وخسة تنظيم الحمدين الإرهابي بقيادة أمير قطر المخلوع حمد بن خليفة ورئيس وزرائه المعزول حمد بن جاسم عبارة عن ضربة مدوية "لتنظيم الحمدين العاق" في قطرائيل ، الوثائق بتكشف مدى دعمهم للجماعات الإرهابية.





وأشار إلى أن فضيحة تفاصيل الصفقة القطرية لإطلاق المخطوفين القطريين في العراق في شهر أبريل 2017 كشفت النقاب عن فضائح مروعة أخرى وتطوُّع النظام القطرائيلي بعقد صفقة عبارة عن تمويل عدد من التنظيمات الإرهابية بنحو مليار دولار وده مقابل الإفراج عن عدد من المخطوفين القطرين، اللي كان بينهم أمراء من أسرة آل ثاني الحاكمة".





وتابع: بحسب الوثائق، النظام القطرائيلي لم يتورع عن التفاوض مباشرة مع العديد من الجماعات والتنظيمات الإرهابية للإفراج عن المخطوفين القطريين والموافقة على كل شروطهم على الرغم من أنه يعرف تمامًا أن هذه الأموال ستذهب مباشرة لتنفيذ عمليات إرهابية.





واستكمل: تفاصيل هذه الصفقة الفضيحة التي عقدتها قطرائيل مع تنظيمات إرهابية سورية تكشف بدون شك الدور القطري الداعم للإرهاب ودفعه نحو مليار دولار ومعروف جيدًا أنها ستذهب لتمويل عمليات إرهابية ضخمة في العديد من الدول العربية ومنها مصر وليبيا وسوريا .. يعني بإختصار هذا النظام الصهيوني الذي يحكم قطر أفضل سمسار للتنظيمات الإرهابية بالعالم .. مش هنبطل نكشف عمالة هذا النظام".











