خروج المخرج خالد مرعي من السجن بعد قضية المخدرات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:50 م
خالد مرعي
خالد مرعي
مي مرسي
خرج المخرج خالد مرعي من السجن بعد قصية المخدرات التي سجن بسببها حيث ضبط في المطار بحوزته كميات من المواد مخدرة.

وبدأت الأزمة منذ شهر سبتمبر 2019 حيث قامت جمارك مطار القاهرة بضبط عدد من مخدر الحشيش بعد قدومه من العاصمة الهولندية أمستردام وتم تحرير محضر بهذه الواقعة.

وكشف بعض التصريحات الصحفية أن أحمد سيد إبراهيم رئيس قسم صالة الوصول اشتبه بالمخرج خالدمرعي مما جعل التفتيش عليه بطريقة أدق.

واكتشفو وجود قطعة من مخدر الحشيش في شنطة صغيرة بإحدي حقائبه مما جعلهم يقومو بتفتيش باقي الحقائب ليجدو كميات أكبر من الحشيش

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