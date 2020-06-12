واتساب تختبر ميزة جديدة خاصة بالبحث عن الرسائل.. تعرف عليها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:12 م
واتساب - صورة أرشيفية
واتساب - صورة أرشيفية
تعمل واتساب حاليًا على اختبار ميزة جديدة خاصة بالبحث عن الرسائل، حيث تريد الشركة تسهيل عملية البحث للمستخدم على الرسائل المرسلة والمستلمة في تاريخ معين، وكذلك إدارة أفضل للتخزين..

وتمكن واتساب المستخدم العودة لرسائل يوم معين، حيث أتاحت طريقة جديدة عكس الطريقة اليدوية بالعودة في الرسائل للأعلى تكون مرهقة وغير دقيقة، خاصة لو كان التاريخ قديم، وهي إمكانية تعيين أي يوم تريده وتظهر لك مباشرة الرسائل المتبادلة في ذلك اليوم.

ومن جانبه، فيما، يمكن للمستخدم معرفة الحجم الذي تستهلكه المحادثات بالكامل، لكن الآن تختبر واتساب تفصيل ذلك بحيث يعرض تبويب خاص بحجم الملفات الكبيرة المستلمة وإمكانية حذفها لتوفير المساحة المستهلكة. كما أن هناك تبويب بالملفات المستلمة منفصل عن تبويب الملفات الكبيرة.

مع أنه من غير الواضح بعد ما هو الحجم الذي ستعتبر واتساب الملف كبيراً إذا تجاوزه. لكن تبقى هكذا مزايا مفيدة لمن يستخدم واتساب بكثافة لتبادل الملفات، فيمكنه بسهولة معرفة حجم تلك الملفات وحذف ما يشاء منها لتوفير المساحة.

ومن المزايا الأخرى لو كان لديك أكثر من جهاز تستخدمه للتواصل عبر واتساب، فإن الخدمة الآن تختبر الاتصال بنفس الحساب على أربعة أجهزة معاً ضمن شبكة واي فاي واحدة.

هذه المزايا قيد الاختبار في الوقت الحالي، ولايوجد ما يؤكد أنها ستطلقها رسمياً بعد. وهي تختبرها على هواتف آيفون وأندرويد معاً.

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