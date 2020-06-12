مايوركا ضد برشلونة.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة





تصدر موعد مايوركا ضد برشلونة تريندات "جوجل" اليوم في مصر، حيث خاض فريق البرسا مرانه أول أمس الأربعاء بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا في الجولة 28 لليجا، غدًا السبت، وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة مايوركا ضد برشلونة والقنوات الناقلة.





موعد مباراة مايوركا ضد برشلونة





وبقيادة الأرجنتيني ميسي نجم فريق برشلونة، ستبدأ المباراة غدًا السبت الموافق 13 يونيو 2020، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية.





جاهزية اللاعيبة المصابة في مباراة مايوركا ضد برشلونة





استعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراة مايوركا بعد تعافيه من مشكلة في عضلات الفخذ الأيمن، أبعدته عن المران الجماعي لبضعة أيام، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.





ومن جهة أخرى، يعتمد سيتين على لويس سواريز في مباراة مايوركا، بعدما تعافى تمامًا من إصابة الغضروف، وحصل على التصريح الطبي لخوض المباريات، ز الأمر نفسه مع صامويل أومتيتي الذي تعرض لإصابة عضلية مع عودة التدريبات.





وبات نيلسون سيميدو جاهزًا هو الآخر لخوض المباريات، بعدما تعافى من آلام في غضروف ركبته اليمنى، وكذلك لاعب الفريق الشاب مونشو الذي اشتكى سابقا من مشاكل عضلية في الساق اليمنى.





وبات من المؤكد حتى هذه اللحظة، أن برشلونة سيدخل مباراة ريال مايوركا من دون لاعبين فقط هما عثمان ديمبلي للإصابة، وكليمينت لينجليت للإيقاف.





القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة





تذاع مباراة مايوركا ضد برشلونة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 3 المشفرة.



