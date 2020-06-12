كارثة.. الصحة: من المتوقع تسجيل 2500 حالة مصابة بكورونا يوميا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر مازالت في مرحلة الزيادة، متوقعا أن مصر ستصل إلى مرحلة الذروة خلال شهر يونيو.





وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن قدرة الجهاز الطبي في مصر مازال يتحمل زيادة الحالات الحالية، والأطقم الطبية قادرة على تحمل الضغط الموجود.





وأضاف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك توقعات أن تسجل مصر من 2000 إلى 2500 حالة يوميا خلال فترة ذروة الإصابات، لافتا إلى أن نسبة الوفيات ف مصر هى 6،4% وهى نسبة جيدة جدا، متمنيا أن نصل بنسبة الوفيات إلى صفر.





وشدد على ضرورة التزام كل من تخطى 60 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة بالاجراءات الوقائية لتجنب الإصابة، حيث أن نسب الوفيات فوق الستين عام مرتفعة، منوها بأن عدد حالات الشفاء اليومية يصل إلى 400 حالة، وهى نسبة جيدة جدا.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



