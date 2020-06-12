أحدث ظهور لـ باسم ياخور و زوجته عبر "إنستجرام"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:06 م
باسم ياخور
باسم ياخور
مصطفى فكيه
نشرت رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر باسم ياخور بالصورة بصحبة زوجته ضمن كواليس مسلسل "خالد اين الوليد"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

في سياق متصل، شارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".

ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

ويعرض حاليا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.
أحدث ظهور لـ باسم ياخور و زوجته عبر "إنستجرام"
أحدث ظهور لـ باسم ياخور و زوجته عبر "إنستجرام"
أحدث ظهور لـ باسم ياخور و زوجته عبر "إنستجرام"
أحدث ظهور لـ باسم ياخور و زوجته عبر "إنستجرام"

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