مكة المكرمة: انخفاض إصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي
الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:37 م
الفجر السعودي
شهدت مكة المكرمة، انخفاضًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد.
وسجّلت حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بينما كانت تصل حالات الوفاة في الأيام الماضية إلى 10 حالات في اليوم الواحد.
وأصيب 197 شخصًا فقط خلال الـ24 ساعة الماضية في مكة المكرمة، وتعافي 99 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم بلغ 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.
يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
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