رئيس البرلمان الأردني يعلن دعمه لمصر في ملف سد النهضة (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب إن المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، أدلى بتصريحات لإحدى الصحف، ستنشر يوم الإثنين، يتحدث فيه عن دعم بلاده لموقف مصر فى ملف سد النهضة، حيث أكد أنه واجب وطني على الأردن وجميع الأقطار العربية.





وأضاف "بكرى"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن رئيس مجلس النواب الأردني قال إنه على الدول العربية تشكيل تحالف لمواجهة الأطماع الإقليمية، وأن يقف الجميع في خندق مصر، فإن ما تشكو منه مصر ينعكس سلبا على الأمة العربية كلها.





وكشف عضو مجلس النواب عن أن رئيس مجلس النواب الأردنى دعم فى حديثه، إعلان القاهرة بشأن الدولة الليبية.



