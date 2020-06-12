حقيقة العرض المغري من الخليج للتعاقد مع فايلر
الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:35 م
حسام مجدي
كشفت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة عن احتمالية رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.
وأكدت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الجزيرة الإماراتي يرغب بشدة في التعاقد مع فايلر ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت التقارير إلى أن نادي الجزيرة قدم راتبا ضخما لفايلر أكبر مما يتقاضاه مع الأهلي بشكل كبير لإقناعه بتدريب الفريق.
ويحاول مسئولو القلعة الحمراء منذ فترة كبيرة تجديد عقد فايلر مع الفريق لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.
وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن فايلر لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن مستقبله سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لخوض تجربة جديدة وينتظر فتح خطوط الطيران من جديد ليعود إلى سويسرا ويتشاور مع زوجته بشأن خطوته القادمة.
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وفي سياق متصل، انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تتحدث عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب السابق لمنتخب مصر، الأمريكي بوب برادلي.
وارتبط اسم برادلي بتدريب الأهلي في الساعات الماضية على خلفية انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد برحيل السويسري رينيه فايلر عن القلعة الحمراء.
وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى المصري، والذي عمل لفترة طويلة مع برادلي، أن المدرب الأمريكي سعيد في لوس أنجلوس ، ولا يرغب في الرحيل إلى أي فريق".
وأكد أنه لا توجد أية مفاوضات بين الأهلي والمدير الفني الأمريكي بوب برادلي.
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