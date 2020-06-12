الصحة الجزائرية: 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووصول عدد الوفيات إلى 10 حالات جديدة، ووصل عدد المتعافين إلى 68 شخص.

وأوضحت الصحة الجزائرية، ان أجمالي أعداد المصابين ارتفع ليسجل 10698 في جميع أنحاء البلاد، ووصل إجمالي الوفيات إلى 751 حالة، ووصل إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس التاجي إلى7322 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،665 مليون إصابة، بينهم أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3،882 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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