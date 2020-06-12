ميسي: كل ما أريده هو العودة لخوض مباريات كرة القدم





سيحاول ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني استعادة مستواه وبريقه خلال المواجهة المرتقبة أمام ريال مايوركا غدا السبت ضمن منافسات الليجا.





وقال ميسي قبل المواجهة التي تجمع برشلونة ومايوركا غداً السبت: "مثل كل اللاعبين، أريد لعب كرة القدم مرة أخرى".





ولعب فريق برشلونة آخر مبارياته يوم 7 مارس الماضي، حيث كان الهدف الذي سجله ميسي قاد برشلونة للفوز على ريال سوسيداد 1-0.





وفي مقطع فيديو من قبل الشركة الرياضية المصنعة للأدوات الرياضية "أديداس"، قال ميسي إن لعب كرة القدم بمثابة هبة. وأضاف ميسي: "ربما يعد أكثر الكؤوس أهمية هو إدخال السعادة إلى قلوب الجميع. والآن بعودة كرة القدم، أنا مستعد للحصول على هذا الكأس مرة أخرى".





ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام ريال مدريد قبل 11 جولة من نهاية المسابقة.





ويلعب ريال مدريد مع إيبار بعد غد الأحد. وستكون هناك مباراة بشكل يومي من الدوري الإسباني. ومن المقرر أن تقام آخر مباراة يوم 26 يوليو. ومن المقرر أن تنتهي منافسات دوري الدرجة الثانية في ذات اليوم.





واستؤنف الدوري الإسباني الخميس، حيث فاز إشبيلية على بيتيس 2-0، تحت إجراءات صارمة.





وتعد الاشتراطات الأمنية والمتطلبات مشابهة لتلك الموجودة في الدوري الألماني (بوندسليجا). الشيء المهم حتى في إسبانيا، رغم اعتراضات من قبل بعض رؤساء الأندية، هو أنه يتعين على الجماهير البقاء في المنازل لحين إشعار آخر".



