شاهد.. حوار مفاجئ بين السيسي ومواطنة بالأسمرات عن "كورونا"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "ten"، مساء الجمعة، تقريرا مصورا يكشف تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني خلال جول تفقدية، اليوم الجمعة.

والتقي الرئيس السيسي، بعدد من المواطنين من سكان مشروع الأسمرات أثناء الجولة، وتبادل معهم الحديث مستفسرا عن ظروفهم المعيشية، والاطمئنان على أحوالهم في ظل أزمة كورونا.

وقال "السيسي"، مخاطبا اثنين من المواطنات، "طمنوني عليكم"، وردت إحداهما: "الحمد لله ياريس، ربنا يباركلك، ويعطيك الصحة"، فعقب السيسي، "عايزين نعمل حاجة ليكم.. نعمل إيه"، فقالت إحدهما: "واثقين في حضرتك".

وقاطعها الرئيس السيسي: "واثقين في الله"، مؤكدا أن أزمة كورونا ستنتهي، معلقا: "موضوع كورونا على العالم كله، والله العظيم بنحاول نعمل كله حاجة طيبة، وربنا المعين"، فردت المواطنة: "ربنا يعينك علينا"، فعلق السيسي: "ويعنكم معانا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا عبدالفتاح السيسي حجر صحى تباعد اجتماعي الفجر اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لمصطفي شوبير

منذ أقل من ساعتين

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ يوم

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى ثابت: مصر تصفع تركيا على وجهها (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة و 14 دقيقة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ أقل من ساعتين

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 7 ساعات

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدرب المنتخب السابق

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

موضوعات متعلقة

رد فعل المواطنين عند لقاء السيسي: "ربنا يحبب فيك خلقه" (فيديو)

وزير الإعلام: نعمل على دوران عجلة الاقتصاد حتى لا يفقد المواطنون وظائفهم (فيديو)

وزير السياحة والآثار يوجه تحذير مهم للمواطنين

وزير التعليم العالي: تسجيل 1000 إصابة بكورونا يوميا "غير مقلق"(فيديو)

وزير التموين: الرئيس "السيسي" وجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي مع بداية أزمة كورونا

"الصحة": الاستعانة بالأطباء على المعاش لا يعني وجود عجز (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

07:18 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم