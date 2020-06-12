الشركات الأمريكية تواصل تخفيض منصات التنقيب عن النفط

أظهرت البيانات الصادرة عن شركة "بيكر هيوز" ا المتخصصة في البحث والتنقيب عن النفط والغاز، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 7 منصات إلى 199 منصة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو، والتى تواصل فيه الشركات خفض إنتاجها لدعم الأسعار.

وارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمنصتين إلى 78 منصة بانخفاض قدره 103 منصات مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.