تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح فيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
طالبت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بضرورة توزيع اللقاحات الناجحة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" الذي تسبب في وفاة الألاف حول العالم، والعمل على اعتبارها سلعة عامة عالمية لضمان وصولها للجميع بشكل عادل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهنوم غيبريسوس: إن هناك الكثير من الزعماء ناشدو بفكرة تحويل أي لقاح إلى سلعة عامة عالمية، لكن يجب أن يستمر هذا النهج دون مطامع.

وأضاف غيبريسوس: "يجب أن يركب مزيد من الزعماء هذه السفينة، ونحن بحاجة إلى وجود التزام سياسي عالمي حقيقي مع توافق على مستوى العالم حتى قبل حصولنا على هذه السلعة. هذا ما نصر عليه".

وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة للقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,665 مليون إصابة، بينهم أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,882 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية لقاح كورونا كورونا علاج كورونا جائحه كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يومين

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لمصطفي شوبير

منذ أقل من ساعتين

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدرب المنتخب السابق

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ يوم

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 11 ساعة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى ثابت: مصر تصفع تركيا على وجهها (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الفحوصات مجانا.. قرارات مهمة للتأمين الصحي لعلاج مصابى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة العراقية: ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يبحث مواجهة "كورونا" بتريليوني دولار

نائب الرئيس الأمريكي يعلن خضوعه لفحص فيروس "كورونا"

المغرب تعلن تعافي ثالث مصاب من فيروس "كورونا"

قبرص تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

"الصحة العالمية" تتوقع إطلاق مبادرة كبيرة لتسريع تطوير اللقاحات ضد كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 م

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

04:44 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

عاجل.. تفاصيل جولة السيسي لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم

07:18 م

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم