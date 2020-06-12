بلدية القريات تنهي أكثر من 75% من أعمال السفلتة بحي اليوسف

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أوضح رئيس بلدية محافظة القريات، المهندس سميحان بن محمد الشمري، اليوم الجمعة، أن البلدية تستمر في أعمال السفلتة في شوارع حي اليوسف بالمحافظة بمتابعة من أمين منطقة الجوف، حيث تمكنت من أنجز أكثر من 75% من المشروع ومازال العمل جارى حتى استكمال كامل الأعمال بالحي التي تأتي استمرارًا لجهود البلدية في رفع مستوي آداء الطرق في الأحياء وتحقيق رضى مستخدميها وفق أعلى المعايير والجودة.



وأهابت البلدية بالمواطنين ترشيد استخدام المياه وعدم تصريف مياه تنظيف البيوت على أعمال الأساس الحجري ومادة التشرب البيتومينية للإسفلت الذي قد يتسبب في تأخر إنجاز المقاول المشروع في الفترة الزمنية المحدده له، وكذلك تسربات المياه هي المسبب الرئيسي في تكسر وتكون الحفر في طبقة الإسفلت وتضطر البلدية إلى صيانتها بشكل دائم وتكرار مشروعات السفلتة بدون تحقيق النتائج المرجوة.



ودعت الجميع بالتعاون للحد من هذه الظاهرة للظهور بالشكل المطلوب وجودة أعمال السفلتة.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،665 مليون إصابة، بينهم أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3،882 مليون حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.