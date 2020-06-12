حصاد البورصة .. تداولات البورصة تهبط لـ 13.2 مليار جنيه بختام ثاني أسبوع من يونيو
الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:08 م
نيفين سمير
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع بقيم التداول مسجلة نحو 13.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.251 مليار ورقة منفذة على 204 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
ومازالت أزمة فيروس كورونا هي المؤثر القوي والمهيمن علي سلبية أداء السوق المصري ، وذلك لحين ظهور محفزات إيجابية جديدة من شأنها تصعد بالسوق المصري. .
وارتفع المؤشرالرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10831.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 1283.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.9% مغلقًا عند مستوى 2040.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.83% مغلقًا عند مستوى 12408.26 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 671.19 نقطة.
وربحت البورصة المصرية خلال ذلك الأسبوع بنحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 574.4 مليار جنيه
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