حصاد البورصة .. تداولات البورصة تهبط لـ 13.2 مليار جنيه بختام ثاني أسبوع من يونيو

وارتفع المؤشرالرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10831.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 1283.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.9% مغلقًا عند مستوى 2040.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.83% مغلقًا عند مستوى 12408.26 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 671.19 نقطة.





وربحت البورصة المصرية خلال ذلك الأسبوع بنحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 574.4 مليار جنيه