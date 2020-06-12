مصطفى ثابت: العلاقات التركية الخارجية في أسوأ حالاتها

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن العلاقات التركية الخارجية في أسوأ حالاتها الأن بسبب سياسيات رجب طيب أردوغان.





وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه ليس هناك أي علاقة خارجية مستقرة بين تركيا وأي دولة أخرى.





ولفت إلى أن نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش فسادًا كبيرًا، متابعًا: "قطر دمية وحصالة في يد أردوغان".





قطر دمية يحركها النظام التركي والإيراني





وقال الدكتور مصطفى ثابت، إن المقترح المصري لحل الأزمة الليبية "إعلان القاهرة" وجد ترحيبًا من كل دول العالم، مؤكدا أن النظام القطري هو دمية يحركها النظام التركي والإيراني لصالحهما.





وأوضح أن أردوغان لديه هوس بعودة الخلافة العثمانية، لافتًا إلى أن تركيا تستورد بحوالي 50 مليار دولار طاقة كل عام، معلقًا: "نتحدث عن معركة مصالح بين الخير والشر".





مصر تصفع تركيا على وجهها





وقال الدكتور مصطفى ثابت، إن الملف القطري والتركي والإيراني هم محور الشر بالمنطقة، وفي المقابل هناك محور خير بالمنطقة لعدة دول، معلقًا: "هناك معركة خير وشر حاليًا"، مضيفا أن فيديوهات القمع والتعذيب التي تنتشر في السجون التركية أقل من الواقع.





وأوضح أن النظام التركي يبرر قمعه في كل الدول، وقام بنسف سوريا، ويتحول الآن إلى ليبيا، ولكن الدولة المصرية تقف إلى جانبها، معقبًا: "الدولة المصرية أعطت النظام التركي على قفاه وصفعته على وجهه".





بشرى عن موعد انحسار كورونا



