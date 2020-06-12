اللجنة العلمية تحذر متعافي كورونا من العام المقبل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا مختلف تماما عن فيروس الأنفلونزا، موضحا أن الأجسام المضادة التي تظهر في الجسم نتيجة تكرار الإصابة بأدوار الأنفلونزا ليس لها علاقة بالكورونا، ولا تعطي مناعة ضده.

وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من أصيب بفيروس كورونا في هذه المرحلة، وتكونت له أجسام مضادة لن يصاب به مرة أخرى حاليا، ولكن إذا عاودت الكورونا للظهور العام المقبل، فأنه يمكن أن يصاب مرة أخرى.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، "اللي أصيب بالكورونا السنادي صعب جدا يصاب مرة أخرى في هذه الفترة، ولكن ممكن يصاب السنة الجاية لإحتمالية حدوث تحور في الفيروس".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس. 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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