السوق السعودي يواصل الارتفاعات هذا الأسبوع محققا أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية

أنهى امؤشر السوق السعودي هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.4 % بما يعادل 102 نقطة مغلقا عند 7310 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7208 نقاط، ليواصل صعوده للأسبوع الرابع على التوالي، كأطول سلسلة ارتفاع أسبوعية خلال العام الجاري.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية هذا الأسبوع انخفاضا، إذ بلغت نحو 25.89 مليار ريال (ما يعادل 5.18 مليار ريال يوميا)، مقارنة بنحو 30.08 مليار ريال (ما يعادل 6.02 مليار ريال يوميا)، في الأسبوع السابق.

واستمرت الشركات المدرجة في السوق في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول 2020 حيث أعلنت خلال الأسبوع الحالي 23 شركة ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 128 شركة، ويتبقى 45 شركة لم تعلن نتائجها بعد

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وسجل 18 قطاعا في السوق السعودي ارتفاعا خلال هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، تصدرها قطاع "الأدوية" بـ10 %، تلاه قطاع "السلع الرأسمالية" بـ7.1 %، وصعد قطاع "المواد الأساسية" بأكثر من 2 %.

في المقابل، سجلت 3 قطاعات انخفاضا خلال الأسبوع تصدرها قطاع "تجزئة الأغذية" بـ1.2 %، وتراجع قطاع "المرافق العامة" بأقل من 1%