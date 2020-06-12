الصحة التركية: تسجيل 1195 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 1195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 175218 حالة.

وقال قوجة: إن عدد وفيات فيروس كورونا وصلت إلى 4778 شخصا؛ إثر رصد 15 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتاً إلى أن تم تسجيل 1242 حالة شفاء جديدة ليبغ عدد المتعافين من الفيروس إلى 149102 شخصين، فيما بلغت نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 85%.

وأفاد بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 2.541 مليون فحص خاص بالفيروس، معتبراً أن ارتفاع معدل انتشار الفيروس ناجم عن "التفاؤل الكاذب" الذي يأتي بعد انخفاض عدد المصابين على أساس يومي بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,665 مليون إصابة، بينهم أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,882 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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