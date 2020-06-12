استمرار أعمال الإصحاح البيئي من بلدية المجاردة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:01 م
تواصل بلدية المجاردة حملة تنظيف الأحياء والمراكز الواقعة ضمن النطاق الخدمي للبلدية، من أجل تحسين المظهر العام ضمن أعمال النظافة الدورية التي تقوم بها البلدية وفق برنامج زمني معد مسبقًا.

كما قامت البلدية بتطهير وتعقيم المرافق الحكوميه ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة، فيما استبدلت البلدية عدد من الحاويات القديمة باخرى جديدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،665 مليون إصابة، بينهم أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3،882 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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